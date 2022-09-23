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В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса

Сегодня, 04:19
Фото: atas.info
Прокуратура привлечет к ответственности директора авиакомпании «ИрАэро» за задержку рейса из Новосибирска в Баку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Транспортные прокуроры нашли нарушения закона и главе авиакомпании внесли представление. Против него возбудили административное дело за оказание услуг ненадлежащего качества.

По данным ведомства, 22 июля в аэропорту Толмачево задержали рейс «Новосибирск-Баку». Около 100 пассажиров остались на 10 часов без отдыха и питания – эти услуги им не предоставили, хотя должны были по закону.

Напомним, сегодня, 23 сентября, новосибирцы не смогли улететь в Турцию. Рейсы задерживаются, билеты бешено раскуплены.

#Транспорт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Рейс#Прокуратура#Алина Шефер
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