В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса

Транспортные прокуроры нашли нарушения закона и главе авиакомпании внесли представление. Против него возбудили административное дело за оказание услуг ненадлежащего качества.
По данным ведомства, 22 июля в аэропорту Толмачево задержали рейс «Новосибирск-Баку». Около 100 пассажиров остались на 10 часов без отдыха и питания – эти услуги им не предоставили, хотя должны были по закону.
Напомним, сегодня, 23 сентября, новосибирцы не смогли улететь в Турцию. Рейсы задерживаются, билеты бешено раскуплены.