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Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты

Сегодня, 03:44
Фото: atas.info
Новосибирцы раскупили все билеты в Турцию на сегодняшний рейс, 23 сентября. Из-за ажиотажа улететь не смогла давно планировавшая отдых в этой стране сибирячка.
«Билетов больше нет. Дикий ажиотаж просто в аэропорту. Все резко захотели в Турцию. Их не купить даже онлайн», - пожаловалась Atas.info жительница Новосибирска.

Женщина добавила, что билеты до Стамбула отсутствуют до 25 сентября. Можно купить только с 26 числа, но цены аномальные – от 275 тысяч рублей за одного человека.

Напомним, ранее на фоне частичной мобилизации резко взлетели цены на авиабилеты из Новосибирска в Грузию, Армению и Казахстан. Но сейчас даже на ближайшие даты и они отсутствуют в продаже.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Билеты#Рейс
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