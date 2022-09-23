Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты

«Билетов больше нет. Дикий ажиотаж просто в аэропорту. Все резко захотели в Турцию. Их не купить даже онлайн», - пожаловалась Atas.info жительница Новосибирска.
Женщина добавила, что билеты до Стамбула отсутствуют до 25 сентября. Можно купить только с 26 числа, но цены аномальные – от 275 тысяч рублей за одного человека.
Напомним, ранее на фоне частичной мобилизации резко взлетели цены на авиабилеты из Новосибирска в Грузию, Армению и Казахстан. Но сейчас даже на ближайшие даты и они отсутствуют в продаже.