85-летие области начали праздновать на Михайловской набережной в Новосибирске

С самого утра начала работать гастрономическая ярмарка, а также открылись мастер-классы по приготовлению сыра, эклеров и других сибирских блюд. Была еще и ярмарка изделий.
Органы исполнительной власти смогли поучаствовать в спартакиаде – это 29 команд, которые соревновались на пресс, баскетбол, канат, силовую грушу, прыжки, отжимания, скакалку и дартс.
Было и необычное, что можно было посмотреть – это ярмарка микрозелени. Многие приходили и задавали вопросы – «что это за странные растения?», но представитель компании с радостью на них отвечала.
Главным событием сегодняшнего вечера станет выступление Ханны с 19:00 до 20:00 и концерт Полины Гагариной с 21:10 до 21:50.