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Хирурги увеличили рост спортсмена на 8 сантиметров в Новосибирске

Сегодня, 12:56
Фото: 1MI
В Новосибирске хирурги провели 29-летнему Михаилу операцию по увеличению роста на 8 сантиметров. Информацию предоставили в группе «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» в ВК.

Изначально рост мужчины был 165 см., а обе ноги были с деформацией, которая вызывала боли в суставах – это мешало ему заниматься трекингом и покорять горные вершины. 

Хирурги новосибирского НИИТО смогли оказать спортсмену помощь при помощи комбинированного многоэтапного дистракционного остеосинтеза. Так ему зафиксировали штифты в костных отломках, а затем провели еще четыре операции.

Мужчина с трудом пережил операции, но считает, что это того стоило – ему осталось только соблюдать специальный режим во время реабилитации. 

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Операция#Медицина
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