Хирурги увеличили рост спортсмена на 8 сантиметров в Новосибирске

Изначально рост мужчины был 165 см., а обе ноги были с деформацией, которая вызывала боли в суставах – это мешало ему заниматься трекингом и покорять горные вершины.
Хирурги новосибирского НИИТО смогли оказать спортсмену помощь при помощи комбинированного многоэтапного дистракционного остеосинтеза. Так ему зафиксировали штифты в костных отломках, а затем провели еще четыре операции.
Мужчина с трудом пережил операции, но считает, что это того стоило – ему осталось только соблюдать специальный режим во время реабилитации.