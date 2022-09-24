"Нашествие тараканов просто вводит в ужас", - такой пост отчаяния опубликовала в паблике АСТ-54 жительница одного из домов по улице Петухова в Кировском районе Новосибирска. По словам женщины, одни жители травят тараканов у себя в квартире, насекомые уходят в другую. А некоторые люди ведут такой образ жизни, что буквально разводят тараканов в своем жилище. При этом в управляющей компании жильцам сообщили, что провели обработку подъездов и подвалов ядохимикатами.
"Вся Затулинка ими просто кишит. Я полтора года как купила квартиру, потратила кучу денег и нервов, но истребила гадов. Но как еду в лифте с соседями, всегда спрашиваю, есть тараканы, все отвечают да. При этом УК травила уже раз 5 за эти полтора года", - констатирует в комментариях Анна Семченко.