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В Новосибирске тараканы портят жизнь жителям дома на Петухова

Сегодня, 06:06
Фото: pixabay.com
Люди жалуются на полчища тараканов, которые оккупировали подъезды многоэтажки на улице Петухова. В управляющей компании говорят, что провели антиинсектицидную обработку

"Нашествие тараканов просто вводит в ужас", - такой пост отчаяния опубликовала в паблике АСТ-54 жительница одного из домов по улице Петухова в Кировском районе Новосибирска. По словам женщины, одни жители травят тараканов у себя в квартире, насекомые уходят в другую. А некоторые люди ведут такой образ жизни, что буквально разводят тараканов в своем жилище. При этом в управляющей компании жильцам сообщили, что провели обработку подъездов и подвалов ядохимикатами.

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"Вся Затулинка ими просто кишит. Я полтора года как купила квартиру, потратила кучу денег и нервов, но истребила гадов. Но как еду в лифте с соседями, всегда спрашиваю, есть тараканы, все отвечают да. При этом УК травила уже раз 5 за эти полтора года", - констатирует в комментариях Анна Семченко.

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#Город#Новосибирск#Насекомые#Тараканы#Управляющая компания
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