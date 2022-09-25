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Живодерка из Новосибирска жестоко избила собаку на ОбьГЭСе

Сегодня, 11:47
Фото: На ОбьГЭСе/ВК
Жители ОбьГЭСа пожаловались на живодерку, которая пинала свою собаку на улице, о чем написали в местных группах в соцсетях.

Сибирячка опубликовала пост, в котором заявила о жестоком обращении с животными. По словам женщины, она стала свидетельницей того, как неизвестная живодерка издевалась над собакой. Она пинала животное по морде и постоянно тянула ошейник, тем самым не давая собаке дышать.

«Женщина прижимала собаку к асфальту и била со всей силы, пинала ее по лицу, дергала за поводок. Животному было трудно дышать», - поделилась сибирячка в публикации.

Неизвестно, пресекла ли автор поста данный действия. Многих новосибирцев возмутило такое поведение живодерки. Комментаторы предложили забрать собаку у данной хозяйки и наказать ее по всей строгости закона.

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Общество#Новосибирск#2022
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