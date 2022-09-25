Сибирячка опубликовала пост, в котором заявила о жестоком обращении с животными. По словам женщины, она стала свидетельницей того, как неизвестная живодерка издевалась над собакой. Она пинала животное по морде и постоянно тянула ошейник, тем самым не давая собаке дышать.