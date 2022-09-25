Сибирячка опубликовала пост, в котором заявила о жестоком обращении с животными. По словам женщины, она стала свидетельницей того, как неизвестная живодерка издевалась над собакой. Она пинала животное по морде и постоянно тянула ошейник, тем самым не давая собаке дышать.
«Женщина прижимала собаку к асфальту и била со всей силы, пинала ее по лицу, дергала за поводок. Животному было трудно дышать», - поделилась сибирячка в публикации.
Неизвестно, пресекла ли автор поста данный действия. Многих новосибирцев возмутило такое поведение живодерки. Комментаторы предложили забрать собаку у данной хозяйки и наказать ее по всей строгости закона.