По данным очевидцев, мужчина в черном костюме ворвался в школу №88 и открыл стрельбу сначала по охраннику, а затем и по ученикам. Большинство детей успели спрятаться с педагогами в своих кабинетах – они даже боялись открывать рот, чтобы преступник их не услышал. Были и те, кто спрыгивал с окон, чтобы выжить.