По данным очевидцев, мужчина в черном костюме ворвался в школу №88 и открыл стрельбу сначала по охраннику, а затем и по ученикам. Большинство детей успели спрятаться с педагогами в своих кабинетах – они даже боялись открывать рот, чтобы преступник их не услышал. Были и те, кто спрыгивал с окон, чтобы выжить.
Как пишут в разных Telegram-каналах, директор школы тоже смогла избежать смертельной участи – она заперлась с раненым школьником в кабинете. Местные жители в то время снимали видео снаружи учебного заведения – там видно, как толпы детей в панике выбегают из здания, а на место уже стянулись полицейские и Росгвардия.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов подтвердил в своих соцсетях, что есть большое количество жертв среди детей и погиб охранник. Сам преступник покончил жизнь самоубийством после содеянного.
В ГУ МВД России по республике уточнили, что действительно было обнаружено тело подозреваемого в убийстве школьников.
«Сегодня сразу после поступления в полицию сообщения о стрельбе в школе № 88 города Ижевска сотрудники МВД по Удмуртской Республике выехали на место происшествия и организовали мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется», - сказали в ведомстве.
По предварительным данным, преступник был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока что его личность не установлена.
В местных группах в социальных сетях появился видеоролик, когда только началась стрельба – там рыдающие мамы пытаются прорваться в школу через полицейских, чтобы спасти своих детей, но их не пропустили.
Напомним, что в Новосибирской области тоже был такой трагический случай, но в меньшем масштабе. Стрельба в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина произошла утром 10 мая 2018 года. 16-летний первокурсник Илья И. открыл стрельбу по одногруппникам из охотничьего ружья, ранил одного из них и покончил с собой. Ещё двое одногруппников выпрыгнули из окон и получили травмы