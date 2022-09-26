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Стрельба в школе Ижевска: что произошло и все официальные подробности

Сегодня, 08:46
Фото: Удмуртия Life / ВК
Неизвестный устроил стрельбу в школе Ижевска в Удмуртии – там по данным официальных источников погибло 11 детей и пострадало не менее 20 школьников. Что произошло и все подробности – в материале Atas.info.

По данным очевидцев, мужчина в черном костюме ворвался в школу №88 и открыл стрельбу сначала по охраннику, а затем и по ученикам. Большинство детей успели спрятаться с педагогами в своих кабинетах – они даже боялись открывать рот, чтобы преступник их не услышал. Были и те, кто спрыгивал с окон, чтобы выжить. 

Как пишут в разных Telegram-каналах, директор школы тоже смогла избежать смертельной участи – она заперлась с раненым школьником в кабинете. Местные жители в то время снимали видео снаружи учебного заведения – там видно, как толпы детей в панике выбегают из здания, а на место уже стянулись полицейские и Росгвардия.

Труп лежит прямо на обочине возле территории школы в Ижевске.
Фото: Mash

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов подтвердил в своих соцсетях, что есть большое количество жертв среди детей и погиб охранник. Сам преступник покончил жизнь самоубийством после содеянного. 

В ГУ МВД России по республике уточнили, что действительно было обнаружено тело подозреваемого в убийстве школьников. 

«Сегодня сразу после поступления в полицию сообщения о стрельбе в школе № 88 города Ижевска сотрудники МВД по Удмуртской Республике выехали на место происшествия и организовали мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется», - сказали в ведомстве. 

По предварительным данным, преступник был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока что его личность не установлена. 

В местных группах в социальных сетях появился видеоролик, когда только началась стрельба – там рыдающие мамы пытаются прорваться в школу через полицейских, чтобы спасти своих детей, но их не пропустили. 

Список раненых и погибших при нападении на школу в Ижевске.

Напомним, что в Новосибирской области тоже был такой трагический случай, но в меньшем масштабе. Стрельба в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина произошла утром 10 мая 2018 года. 16-летний первокурсник Илья И. открыл стрельбу по одногруппникам из охотничьего ружья, ранил одного из них и покончил с собой. Ещё двое одногруппников выпрыгнули из окон и получили травмы

#Криминал#Происшествия#Россия#Ижевск#Удмуртия#Убийство#Школа#Стрельба#Учеба#Полиция#Александр Кондратьев
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