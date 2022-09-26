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Жители Новосибирска пожаловались на шумных байкеров-подростков

Сегодня, 05:05
Фото: 1MI
Школьники на мотоциклах устраивают гонки и пугают шумом детей в м/р Балластный карьер в Новосибирске. На них пожаловались местные жители.

Со слов очевидцев, банда подростков выстраивается в ряд у частных домов и дрейфует на байках. От рева мотора просыпаются и днем, и ночью с криками дети местных мамочек.

«Они совсем не уважают взрослых и детей. Носятся, как угорелые, по улицам на мотоциклах. Пыль столбом стоит от них, пройти невозможно, особенно с коляской. Они же ещё на публику работают – сигналят, крутятся. Дети их боятся», - рассказала одна из родительниц.

От гонщиков устали все местные жители. Они уже написали заявления в полицию.

«Сотрудники ГИБДД работают на месте, устанавливают личности водителей. После рассмотрят решение о привлечении их к административной ответственности», - заверили в ГИБДД Новосибирской области.

Напомним, в августе подобная история произошла в Краснообске под Новосибирском. Местные жители пожаловались на мотоциклистов, гоняющих под окнами домов.

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#Общество#Дети#Мотоцикл#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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