Жители Новосибирска пожаловались на шумных байкеров-подростков

Со слов очевидцев, банда подростков выстраивается в ряд у частных домов и дрейфует на байках. От рева мотора просыпаются и днем, и ночью с криками дети местных мамочек.
«Они совсем не уважают взрослых и детей. Носятся, как угорелые, по улицам на мотоциклах. Пыль столбом стоит от них, пройти невозможно, особенно с коляской. Они же ещё на публику работают – сигналят, крутятся. Дети их боятся», - рассказала одна из родительниц.
От гонщиков устали все местные жители. Они уже написали заявления в полицию.
«Сотрудники ГИБДД работают на месте, устанавливают личности водителей. После рассмотрят решение о привлечении их к административной ответственности», - заверили в ГИБДД Новосибирской области.
Напомним, в августе подобная история произошла в Краснообске под Новосибирском. Местные жители пожаловались на мотоциклистов, гоняющих под окнами домов.