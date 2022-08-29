atas.info
ГлавноеВсе новости

Агрессивные мотоциклисты не дают покоя новосибирцам

Сегодня, 12:42
Фото: 1MI

Жители Краснообска возмутились шумными мотоциклистами под Новосибирском

В Новосибирской области в Краснообске мотоциклисты шумят под окнами жилых домов, что крайне возмущает жителей. Одно из гневных сообщений было опубликовано в группе «АСТ-54».

По сообщению автора, юные мотоциклисты творят полный беспредел в их дворе: катаются по газонам и детским площадкам, а также агрессивно себя ведут. 

Недавно с молодыми людьми решил разобраться мужчина, на что получил в лицо струю из перцового баллончика. Пострадавшего увезли в больницу, а на хулиганов написали заявление в полицию. Данную ситуацию в ГИБДД не комментируют. 

Напомним, в Кировском районе Новосибирска неравнодушные горожане заметили ребенка, который самостоятельно сидел за рулем движущегося катка-асфальтоукладчика, и пожаловались на происходящее в соцсетях.

"Хаммерфест-2022" в Новосибирске: смотрим фото раритетных и кастомных мотоциклов
Узнать подробнее
Читайте также:
#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Новосибирская область#Дети#Автомобиль#Новосибирск#Мотоцикл
Подпишитесь
ЧВК «Вагнер» запустила рекламу на маршрутках в Новосибирске
В субботу, 28 августа в Новосибирске горожане заметили маршрутное такси, на котором было рекламное объявление с набором в ЧВК «Вагнер».
Сегодня, 10:08
Как будут учиться школы с 1 сентября 2022: дистант, учебники, вакцинация учителей
Сегодня, 12:06
Невеста вся в крови: под Новосибирском жених вылетел в окно машины после жёсткого ДТП
Сегодня, 08:52
В Новосибирске температура превысит норму на 9 градусов в сентябре
Сегодня, 10:53
Судьба дороги Искитим – Усть-Чем: у властей района нет информации о ее закрытии
Вчера, 10:58
Мэрия перечислила самые переполненные школы в Новосибирске
Вчера, 10:36