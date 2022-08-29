Агрессивные мотоциклисты не дают покоя новосибирцам

По сообщению автора, юные мотоциклисты творят полный беспредел в их дворе: катаются по газонам и детским площадкам, а также агрессивно себя ведут.
Недавно с молодыми людьми решил разобраться мужчина, на что получил в лицо струю из перцового баллончика. Пострадавшего увезли в больницу, а на хулиганов написали заявление в полицию. Данную ситуацию в ГИБДД не комментируют.
Напомним, в Кировском районе Новосибирска неравнодушные горожане заметили ребенка, который самостоятельно сидел за рулем движущегося катка-асфальтоукладчика, и пожаловались на происходящее в соцсетях.