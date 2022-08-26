Как рассказал автор поста в группе «АСТ-54», малолетнего водителя заметили на стройке торгового центра рядом с ЖК «Просторный». На опубликованном видео заметно, что за рулем специализированной техники сидит ребенок лет 10. За ним присматривает его отец.
В комментариях к видео новосибирцы разделились на два лагеря. Одни поддержали мальчика и его папу, который прививает ребенку любовь к труду и учит вождению. Другие же считают, что мальчику еще рано садиться за руль.
Напомним, ранее дети-вандалы в шутку расколотили окна в квартире дома в Новосибирске. Цель неясна, потому что в первом окне они схватили что-то похожее на плинтус с подоконника, а во втором просто расколотили стекло. После содеянного, двое несовершеннолетних сбежали вместе с собакой, которую они и выгуливали.