Напомним, ранее дети-вандалы в шутку расколотили окна в квартире дома в Новосибирске. Цель неясна, потому что в первом окне они схватили что-то похожее на плинтус с подоконника, а во втором просто расколотили стекло. После содеянного, двое несовершеннолетних сбежали вместе с собакой, которую они и выгуливали.