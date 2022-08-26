Все произошло в четверг, 25 августа в доме №5 на улице Потылицына в Плющихинском жилмассиве. Жители соседних домов заметили, что школьники по очереди разбили окна в квартире, а затем сбежали.
Цель неясна, потому что в первом окне они схватили что-то похожее на плинтус с подоконника, а во втором просто расколотили стекло. После содеянного, двое несовершеннолетних сбежали вместе с собакой, которую они и выгуливали.
Неравнодушные новосибирцы уже сообщили о произошедшем в компетентные органы и надеются, что родителей юных вандалов привлекут к ответственности. К слову, в комментариях некоторые жители города поделились, что видят этих детей не впервые. По их словам, мальчики часто ведут себя агрессивно и антисоциально.
Напомним, 5-летняя девочка разбилась насмерть при падении с самоката в Новосибирске. Самое интересное, что мужчина несколько раз предлагал запретить там самокаты из-за плохого асфальта, но его никто не слушал.