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Дети-вандалы в шутку расколотили окна в квартире дома в Новосибирске и сбежали

Сегодня, 08:38
Фото: АСТ-54

Двое детей разбили окна в квартире дома на первом этаже в Новосибирске

В Октябрьском районе города Новосибирска дети разбили окна чужой квартиры в Новосибирске, об инциденте рассказали в группе «МЖК Восточный, Плющихинский» ВКонтакте.

Все произошло в четверг, 25 августа в доме №5 на улице Потылицына в Плющихинском жилмассиве. Жители соседних домов заметили, что школьники по очереди разбили окна в квартире, а затем сбежали. 

Цель неясна, потому что в первом окне они схватили что-то похожее на плинтус с подоконника, а во втором просто расколотили стекло. После содеянного, двое несовершеннолетних сбежали вместе с собакой, которую они и выгуливали. 

Неравнодушные новосибирцы уже сообщили о произошедшем в компетентные органы и надеются, что родителей юных вандалов привлекут к ответственности. К слову, в комментариях некоторые жители города поделились, что видят этих детей не впервые. По их словам, мальчики часто ведут себя агрессивно и антисоциально. 

Напомним, 5-летняя девочка разбилась насмерть при падении с самоката в Новосибирске. Самое интересное, что мужчина несколько раз предлагал запретить там самокаты из-за плохого асфальта, но его никто не слушал. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Криминал#Происшествия#Город#Новосибирская область#Дети#ДТП#2022#Новосибирск#Россия
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