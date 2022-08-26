Неравнодушные новосибирцы уже сообщили о произошедшем в компетентные органы и надеются, что родителей юных вандалов привлекут к ответственности. К слову, в комментариях некоторые жители города поделились, что видят этих детей не впервые. По их словам, мальчики часто ведут себя агрессивно и антисоциально.