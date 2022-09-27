Новосибирские пенсионеры останутся без выплат ко Дню пожилого человека

Выплаты уже объявили для своих пенсионеров в 5 субъектах Российской Федерации. Деньги получат женщины в возрасте от 60 лет и мужчины от 65 лет в Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе, Нижегородской, Ярославской и Челябинской областях. А новосибирцам пособия можно не ждать.
«В Новосибирской области разовая выплата ко Дню пожилого человека 1 октября 2022 года не предусмотрена», - подтвердила пресс-секретарь Минсоцразвития региона Светлана Катаева.
Стоит отметить, данная праздничная прибавка к пенсии устанавливается на региональном уровне, поэтому существует не везде. Также власти отдельных субъектов назначают размер выплаты сами – он варьируется от 500 до 10 000 рублей.