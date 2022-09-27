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Новосибирские пенсионеры останутся без выплат ко Дню пожилого человека

Сегодня, 10:09
Фото: 1MI
Для пенсионеров из Новосибирской области не предусмотрены выплаты ко Дню пожилого человека 1 октября 2022 года. Об этом Atas.info сообщили в министерстве труда и соцразвития региона.

Выплаты уже объявили для своих пенсионеров в 5 субъектах Российской Федерации. Деньги получат женщины в возрасте от 60 лет и мужчины от 65 лет в Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе, Нижегородской, Ярославской и Челябинской областях. А новосибирцам пособия можно не ждать.

«В Новосибирской области разовая выплата ко Дню пожилого человека 1 октября 2022 года не предусмотрена», - подтвердила пресс-секретарь Минсоцразвития региона Светлана Катаева.

Стоит отметить, данная праздничная прибавка к пенсии устанавливается на региональном уровне, поэтому существует не везде. Также власти отдельных субъектов назначают размер выплаты сами – он варьируется от 500 до 10 000 рублей.

Стало известно, кому не дадут выплаты к Дню пожилого человека 1 октября 2022 года
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Пенсионеры#Алина Шефер
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