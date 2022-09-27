Новосибирские пенсионеры останутся без выплат ко Дню пожилого человека

Выплаты уже объявили для своих пенсионеров в 5 субъектах Российской Федерации. Деньги получат женщины в возрасте от 60 лет и мужчины от 65 лет в Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе, Нижегородской, Ярославской и Челябинской областях. А новосибирцам пособия можно не ждать.