Сколько зарабатывал задержанный депутат Заксобрания НСО Владимир Лаптев

Раскрыты доходы задержанного депутата Заксобрания Новосибирской области Лаптева

Депутата Заксобрания Новосибирской области Владимира Лаптева задержали по делу о мошенничестве 27 сентября. По версии следствия, он помог с работой коллеге и за это сам себя вознаграждал его зарплатой. Так за год скопил около 900 тысяч рублей, а сколько он зарабатывал официально – узнал Atas.info.