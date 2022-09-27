Сколько зарабатывал задержанный депутат Заксобрания НСО Владимир Лаптев

Владимир Лаптев занимает пост председателя комиссии по экологии в Законодательном собрании региона. Бизнесом, вероятно, не владеет – сведений об этом нигде нет.
Согласно декларации, за 2021 года парламентарий официально заработал 2 923 979,54 руб. В индивидуальной собственности он имел земельный участок, площадью 318 кв.м. Также в доле 1/2 жилой дом в 368 квадратов и личный маленький гараж.
Обеспечены недвижимостью и его несовершеннолетние дети. У одного из них есть в индивидуальной собственности два участка земли – один огромный в 1 420 квадратных метров, другой площадью 796. Ещё некий объект жилищного строительства в 209,9 квадратов. На второго ребенка записана только квартира 28,7 кв.м., находящаяся в общем пользовании семьи. Вся недвижимость в России.
Примечательно, что в 2020 году Лаптев зарабатывал в два раза больше - 4,313,641.43 руб. При этом избрали его в Заксобрание только в сентябре того года.
Два года назад он владел долей в нежилом помещении площадью 15,4 кв.м. помимо прочей недвижимости, которую мы перечисляли выше.