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Сколько зарабатывал задержанный депутат Заксобрания НСО Владимир Лаптев

Сегодня, 05:04
Фото: Законодательное собрание Новосибирской области

Раскрыты доходы задержанного депутата Заксобрания Новосибирской области Лаптева

Депутата Заксобрания Новосибирской области Владимира Лаптева задержали по делу о мошенничестве 27 сентября. По версии следствия, он помог с работой коллеге и за это сам себя вознаграждал его зарплатой. Так за год скопил около 900 тысяч рублей, а сколько он зарабатывал официально – узнал Atas.info.

Владимир Лаптев занимает пост председателя комиссии по экологии в Законодательном собрании региона. Бизнесом, вероятно, не владеет – сведений об этом нигде нет.

Согласно декларации, за 2021 года парламентарий официально заработал 2 923 979,54 руб. В индивидуальной собственности он имел земельный участок, площадью 318 кв.м. Также в доле 1/2 жилой дом в 368 квадратов и личный маленький гараж.

Обеспечены недвижимостью и его несовершеннолетние дети. У одного из них есть в индивидуальной собственности два участка земли – один огромный в 1 420 квадратных метров, другой площадью 796. Ещё некий объект жилищного строительства в 209,9 квадратов. На второго ребенка записана только квартира 28,7 кв.м., находящаяся в общем пользовании семьи. Вся недвижимость в России.

Примечательно, что в 2020 году Лаптев зарабатывал в два раза больше - 4,313,641.43 руб. При этом избрали его в Заксобрание только в сентябре того года.

Два года назад он владел долей в нежилом помещении площадью 15,4 кв.м. помимо прочей недвижимости, которую мы перечисляли выше.

#Алина Шефер#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Депутат#Мошенничество#Уголовное дело
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