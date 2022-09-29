Диких животных начнут отстреливать в двух районах Новосибирска из-за опасного червя

Карантин был установлен в Сузунском районе на территории Шипуновского сельсовета и в Коченевском районе на территории Овчинниковского сельсовета.
Мясо таких животных нельзя есть не при каких обстоятельствах, потому что в организм может попасть круглый червь, который начнет поедать изнутри, вызывая боли в мышцах, отеки, лихорадку и даже летальный исход.
Всего будет отстреляно 175 кабанов, 8 медведей, 47 лисиц, 31 рысь, 70 барсуков, 33 куницы, 18 соболей и 15 американских норок. Приказ вступил в силу и будет действовать до 27 сентября 2023 года.