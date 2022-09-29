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Диких животных начнут отстреливать в двух районах Новосибирска из-за опасного червя

Сегодня, 06:03
Фото: 1MI
В Новосибирской области дали разрешение на отстрел диких животных , которые могут быть больны трихинеллезом – это заражение червем опасно для человека. Информацию предоставили в Минприроды региона.

Карантин был установлен в Сузунском районе на территории Шипуновского сельсовета и в Коченевском районе на территории Овчинниковского сельсовета.

Мясо таких животных нельзя есть не при каких обстоятельствах, потому что в организм может попасть круглый червь, который начнет поедать изнутри, вызывая боли в мышцах, отеки, лихорадку и даже летальный исход.

Всего будет отстреляно 175 кабанов, 8 медведей, 47 лисиц, 31 рысь, 70 барсуков, 33 куницы, 18 соболей и 15 американских норок. Приказ вступил в силу и будет действовать до 27 сентября 2023 года.

#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Животные#Убийство#Болезнь#Заражение#Вирус#Александр Кондратьев
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