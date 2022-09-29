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В школах Новосибирске усилили пропускной режим после трагедии в Ижевске

Сегодня, 12:11
Фото: 1MI
Трагедия в Ижевске подтолкнула школы Новосибирска к усилению пропускного режима – там теперь контролируют всех учеников, педагогов и незнакомцев. Информацию предоставили в региональном министерстве образования.

Сотрудники образовательных учреждений прошли дополнительный инструктаж о том, что необходимо делать в экстренных ситуациях. Также в школах проверили, как работают инженерно-технические средства и антитеррористическая защита. 

Напомним, что власти начали шевелиться после стрельбы в школе №88 в Ижевске 26 сентября, которую устроил её выпускник – он убил 17 человек, среди них – 11 детей. Пройти он туда смог без проблем, застрелив охранника. Все это происходит уже несколько раз в год, но каждый раз обещают наладить безопасность, но спустя время все забывается пока не повторяется трагедия вновь. 

#Образование#Новосибирск#Школа#Безопасность#Александр Кондратьев
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