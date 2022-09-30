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Путин о мире: «призываем Украину прекратить огонь и войну»

Сегодня, 13:08
Фото: atas.info
Президент России Владимир Путин во время обращения к народу на федеральных телеканалах призвал Украину прекратить боевые действия и войну, которую она развязала еще в 2014 году.
Сюжет
Украина

«Мы призываем Киев к переговорам, но выбор народа мы обсуждать не будем, он сделан, Россия народ не предаст. Мы призываем Киев немедленно прекратить огонь и войну, которую он развязал еще в 2014 году», - заявил Путин.

Он отметил, что украинские власти должны с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, ведь только таким может быть путь к миру.

Напомним, что сегодня Путин объявил о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России и пообещал защищать землю всеми средствами – все их жители теперь граждане РФ.

#Александр Кондратьев#Спецоперация#Политика#Россия#Украина#Война#ДНР#ЛНР#Спецоперация на Украине#Референдум
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