«Мы призываем Киев к переговорам, но выбор народа мы обсуждать не будем, он сделан, Россия народ не предаст. Мы призываем Киев немедленно прекратить огонь и войну, которую он развязал еще в 2014 году», - заявил Путин.
Он отметил, что украинские власти должны с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, ведь только таким может быть путь к миру.
Напомним, что сегодня Путин объявил о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России и пообещал защищать землю всеми средствами – все их жители теперь граждане РФ.