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ХК «Сибирь» сыграет первый матч на новом ЛДС уже 1 октября

Сегодня, 10:51
Фото: Газпром Нефть
Ледовая арена в Омске
Хоккейная команда «Сибирь» впервые сыграет матч в новом ледовом дворце спорта в Омске против «Авангарда» – там все таки построили ЛДС раньше Новосибирска, хотя строить начинали позже.

Матч начнется в 20:30 по местному времени на новой ледовой арене, которую тоже строили молодежному чемпионату мира по хоккею, но его перенесли из России в Канаду из-за санкций. 

Стоит отметить, что ледовые арены в Новосибирске и Омске начинали строить почти одновременно, но до сдачи объекта в столице Сибири еще далеко, ведь здесь до завершения строительства осталось еще 27%. 

Напомним, что вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко раскритиковал строительство ЛДС в Новосибирске из-за того, что срываются сроки сдачи и дорожает постоянно объект – стоимость строительства выросла на 1,4 млрд рублей.

#Александр Кондратьев#Спорт#Новосибирск#Омск#Хоккей#Команды#Клуб#ЛДС
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