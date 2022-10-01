ХК «Сибирь» сыграет первый матч на новом ЛДС уже 1 октября

Матч начнется в 20:30 по местному времени на новой ледовой арене, которую тоже строили молодежному чемпионату мира по хоккею, но его перенесли из России в Канаду из-за санкций.
Стоит отметить, что ледовые арены в Новосибирске и Омске начинали строить почти одновременно, но до сдачи объекта в столице Сибири еще далеко, ведь здесь до завершения строительства осталось еще 27%.
Напомним, что вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко раскритиковал строительство ЛДС в Новосибирске из-за того, что срываются сроки сдачи и дорожает постоянно объект – стоимость строительства выросла на 1,4 млрд рублей.