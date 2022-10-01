Красивые автомобильные номера продают за 1,5 млн рублей в Новосибирской области

Больше всего в Новосибирской области стоят номера серии ННН (Н — Новосибирск) – Н541НН продают за 300 тысяч рублей, а Н255НН за 380 тысяч рублей. Также популярна серия номеров ООО, которой чаще всего пользуются чиновники. К примеру, номер О395ОО стоит 195 тысяч рублей.