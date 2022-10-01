atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Красивые автомобильные номера продают за 1,5 млн рублей в Новосибирской области

Сегодня, 04:11
Фото: 1MI
В Новосибирске выставили на продажу красивые госномера на автомобили за цену от 20 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. Информацию предоставили на специальном сайте объявлений.

Самым дешевым вариантом является номер К373РО – его цена 20 тысяч рублей, а вот за номер С030ОО придется отдать уже 39 тысяч рублей. За автономера с одинаковыми цифрами просят намного больше – М777РА продают за 200 тысяч рублей.

Номера с одинаковыми буквами достаточно дорогие – за номер У646УУ нужно вложить 100 тысяч рублей, а за номер Т226ТТ – 130 тысяч рублей.

Больше всего в Новосибирской области стоят номера серии ННН (Н — Новосибирск) –  Н541НН продают за 300 тысяч рублей, а Н255НН за 380 тысяч рублей. Также популярна серия номеров ООО, которой чаще всего пользуются чиновники. К примеру, номер О395ОО стоит 195 тысяч рублей.

Красивые и буквы по карману будут только богатым людям – Х223ХХ предлагают купить за 777 тысяч рублей. Самый дорогой номер на сайте объявлений –  С007СС за 1,5 млн рублей.

#Александр Кондратьев#Транспорт#Новосибирская область#Новосибирск#Автомобили#Машины#Номера#Продажа
Подпишитесь
Отцы из Новосибирска рассказали, как проводили сыновей на СВО
29 сентября, 17:42
Иностранцы заказали поджечь военкомат в Новосибирске – в ФСБ вычислили организатора
Вчера, 09:57
В военторгах Новосибирска возник ажиотажный спрос на теплое белье и берцы
Вчера, 08:52
Выступление Владимира Путина 30 сентября 2022 года – о чем будет речь, где смотреть
29 сентября, 18:07
В новосибирском аэропорту «Толмачево» собралась толпа из-за сбоя регистрации
Вчера, 08:26
Директора новосибирской компании обвиняют в крупном мошенничестве на 62 млн рублей
Вчера, 11:27