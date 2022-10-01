Красивые автомобильные номера продают за 1,5 млн рублей в Новосибирской области

Самым дешевым вариантом является номер К373РО – его цена 20 тысяч рублей, а вот за номер С030ОО придется отдать уже 39 тысяч рублей. За автономера с одинаковыми цифрами просят намного больше – М777РА продают за 200 тысяч рублей.
Номера с одинаковыми буквами достаточно дорогие – за номер У646УУ нужно вложить 100 тысяч рублей, а за номер Т226ТТ – 130 тысяч рублей.
Больше всего в Новосибирской области стоят номера серии ННН (Н — Новосибирск) – Н541НН продают за 300 тысяч рублей, а Н255НН за 380 тысяч рублей. Также популярна серия номеров ООО, которой чаще всего пользуются чиновники. К примеру, номер О395ОО стоит 195 тысяч рублей.
Красивые и буквы по карману будут только богатым людям – Х223ХХ предлагают купить за 777 тысяч рублей. Самый дорогой номер на сайте объявлений – С007СС за 1,5 млн рублей.