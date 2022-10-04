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В Новосибирске на площади Калинина начали собирать стелу «Город трудовой доблести»

Сегодня, 12:54
Фото: Зеленый Новосибирск
На площади Калинина в Новосибирске начали сборку стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» – там будут изображены труженики военных лет и поставят светодиодный экран. Информацию предоставили в Telegram-канале «Зеленый Новосибирск».
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Стела

В данный момент на объекте провели устройство фундамента под стелу, а теперь проводят работы по устройству ливневой канализации и строительству металлического каркаса. Также там проведут вертикальную планировку и восстановят вентиляционные выпуски.

Системы наружного освещения тоже будут обновлены и поставят систему видеонаблюдения. Скоро предстоит заняться поставкой светодиодных экранов и обустройством электроснабжения.

Стоит отметить, что работы должны завершиться до 31 декабря 2022 года. Стела будет состоять из четырехгранного штыка высотой 30,8 метра с изображением тружеников военных лет и светодиодным экраном.

#Город#Новосибирск#Стела#Город трудовой доблести#Строительство#Александр Кондратьев
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