В Новосибирске на площади Калинина начали собирать стелу «Город трудовой доблести»

В данный момент на объекте провели устройство фундамента под стелу, а теперь проводят работы по устройству ливневой канализации и строительству металлического каркаса. Также там проведут вертикальную планировку и восстановят вентиляционные выпуски.
Системы наружного освещения тоже будут обновлены и поставят систему видеонаблюдения. Скоро предстоит заняться поставкой светодиодных экранов и обустройством электроснабжения.
Стоит отметить, что работы должны завершиться до 31 декабря 2022 года. Стела будет состоять из четырехгранного штыка высотой 30,8 метра с изображением тружеников военных лет и светодиодным экраном.