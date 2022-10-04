В Новосибирске волонтеры ищут родных потерявшей память женщины

Жители Новосибирска нашли в подъезде жилого дома женщину с потерей памяти и отвезли её в больницу 29 сентября. Сейчас волонтеры «Лиза Алерт» ищут её родных и близких.

«Женщина называет себя Евгения. Сколько её лет она сама не знает, но на вид около 50. Нашли её в подъезде дома, где она с кем-то какое-то время жила. Было одно свидетельство из Коченевского района, но оказалось – ошиблись. Её перепутали с другой, которая жива, здорова и проживает с родными», - рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских. Потерявшаяся сибирячка с 29 сентября находится в специализированном учреждении. Волонтеры делают все возможное, чтобы найти её близких и родственников. Судя по приметам, у пропавшей женщины плохое зрение, нет большого пальца на левой руке. Рост – 165, худая, темно-русые волосы, карие глаза.