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В Новосибирске волонтеры ищут родных потерявшей память женщины

Сегодня, 05:32
Фото: Лиза Алерт
Жители Новосибирска нашли в подъезде жилого дома женщину с потерей памяти и отвезли её в больницу 29 сентября. Сейчас волонтеры «Лиза Алерт» ищут её родных и близких.
«Женщина называет себя Евгения. Сколько её лет она сама не знает, но на вид около 50. Нашли её в подъезде дома, где она с кем-то какое-то время жила. Было одно свидетельство из Коченевского района, но оказалось – ошиблись. Её перепутали с другой, которая жива, здорова и проживает с родными», - рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Потерявшаяся сибирячка с 29 сентября находится в специализированном учреждении. Волонтеры делают все возможное, чтобы найти её близких и родственников.

Судя по приметам, у пропавшей женщины плохое зрение, нет большого пальца на левой руке. Рост – 165, худая, темно-русые волосы, карие глаза.

#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Лизаалерт#Пропажа
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