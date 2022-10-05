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Город-объявление: новосибирцы возмутились старой рекламой на столбах и стенах

Сегодня, 12:19
Фото: atas.info
Новосибирцы пожаловались на многолетние объявления, которыми завешаны столбы и здания во всех уголках Новосибирска. Информацию предоставил читатель Atas.info.

«Большое количество объявлений можно найти на улицах Красина, Гоголя и проспекте Дзержинского, а также ими завешаны даже более богатые районы и никто с этим ничего не может поделать. Причем некоторые бумаги висят годами. Все, что от них остается – это грязные выцветшие обрывки», - заявила автор поста. 

Некоторые сибиряки женщину активно поддерживают и считают, что такое количество никому не нужных объявлений продолжает висеть из-за упущения городской администрации.

Стоит отметить, что официально клеить во всех местах рекламные объявления запрещено – это нужно делать в специально отведенных для этого местах.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Реклама#Объявления#Город#Красота
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