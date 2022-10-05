Город-объявление: новосибирцы возмутились старой рекламой на столбах и стенах

«Большое количество объявлений можно найти на улицах Красина, Гоголя и проспекте Дзержинского, а также ими завешаны даже более богатые районы и никто с этим ничего не может поделать. Причем некоторые бумаги висят годами. Все, что от них остается – это грязные выцветшие обрывки», - заявила автор поста.