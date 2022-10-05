atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Теплая погода до +19 градусов придет в Новосибирскую область из Казахстана

Сегодня, 13:20
Фото: 1MI
В Новосибирской области потеплеет до +19 градусов из-за прихода теплой воздушной массы из Казахстана. Информацию предоставили в Новосибирском гидрометцентре.

Синоптик Марина Виноградова уточнила, что температура будет комфортная, но ветра не очень – они будут сильные. С Урала смещается циклон, который принесет южные потоки и очень теплую погоду с Казахстана. 

Максимальная температура по области ожидается 7–9 октября – до +18-19 градусов. Ближе к середине месяца будет то тепло, то холодно. 

При этом 6 октября ожидается небольшой дождь с мокрым снегом при ночной температуре до +3 градусов, а дневной до +10. В пятницу и субботу не будет осадков, а температура останется как и в прошлые дни. 

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирская область#Погода#Осень#Жара#Тепло
Подпишитесь
Пуск корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной: смотреть онлайн 5 октября 2022
Сегодня, 14:55
Рейтинг самых богатых педагогов в школах Новосибирска ко Дню учителя 5 октября 2022
Сегодня, 06:02
Пугачева останется в эфирах радиостанций в Новосибирске
Сегодня, 15:56
Пункты сбора помощи мобилизованным и военным на СВО: адреса и время работы
Сегодня, 11:04
«Это не вяжется с отношениями с США»: депутат Панферов о полете Кикиной в космос
Сегодня, 16:05
Рогозин: Илон Маск высказался о Крыме под влиянием русской космонавтки Анны Кикиной
Вчера, 13:30