Теплая погода до +19 градусов придет в Новосибирскую область из Казахстана

Синоптик Марина Виноградова уточнила, что температура будет комфортная, но ветра не очень – они будут сильные. С Урала смещается циклон, который принесет южные потоки и очень теплую погоду с Казахстана.
Максимальная температура по области ожидается 7–9 октября – до +18-19 градусов. Ближе к середине месяца будет то тепло, то холодно.
При этом 6 октября ожидается небольшой дождь с мокрым снегом при ночной температуре до +3 градусов, а дневной до +10. В пятницу и субботу не будет осадков, а температура останется как и в прошлые дни.