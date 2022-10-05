Жителя Новосибирска посадили в тюрьму за кражу тележек из супермаркетов

На первый взгляд кажется, что наказание для сибиряка слишком суровое, но на деле он украл тележек на 300 тысяч рублей – он совершил 18 краж с февраля по апрель 2021 года.
Мужчина периодически приезжал на автомобиле на парковки гипермаркетов «Лента» и «Леруа Мерлен» в Кировском районе и похищал тележки.
Однажды его заметил сотрудник магазина и попросил вернуть похищенное, но тот скрылся, уточнил помощник по взаимодействию со СМИ прокурора Новосибирской области Сергей Чернов.
Похитителя тележек признали виновным в кражах и грабеже и приговорил к двух годам строгого режима – он был ранее неоднократно судим, что и тоже повлияло на приговор.