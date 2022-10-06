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Участника хоровода у НОВАТА арестовали на 5 суток в Новосибирске

Сегодня, 12:50
Фото: Тайга.инфо
Судья приговорил участника хоровода из 50 человек на площади Ленина в Новосибирске к пяти суткам лишения свободы за нарушение общественного порядка во время участия в незаконной акции. Информацию предоставили в Октябрьском районном суде.
Сюжет
Украина

Мужчину обвиняли в участии в массовом одновременном пребывании и передвижении граждан в общественных местах, повлекшее нарушение ими общественного порядка.

По версии следствия, новосибирец возле входа в НОВАТ участвовал в незаконной акции, где более 50 человек водили хороводы и пели песни «Пусть всегда будет солнце», «В лесу родилась елочка». 

Судья пришел к выводу, что участники акции нарушали общественный порядок, создавали помехи движению пешеходов, а также не давали пройти в театр. Сам же мужчина заявил, что он это сделал намеренно, чтобы выразить свою позицию за мир. 

#Александр Кондратьев#Криминал#Новосибирск#Акции#Незаконные акции#Протесты#Митинги#Украина#СВО
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