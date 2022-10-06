Участника хоровода у НОВАТА арестовали на 5 суток в Новосибирске

Мужчину обвиняли в участии в массовом одновременном пребывании и передвижении граждан в общественных местах, повлекшее нарушение ими общественного порядка.
По версии следствия, новосибирец возле входа в НОВАТ участвовал в незаконной акции, где более 50 человек водили хороводы и пели песни «Пусть всегда будет солнце», «В лесу родилась елочка».
Судья пришел к выводу, что участники акции нарушали общественный порядок, создавали помехи движению пешеходов, а также не давали пройти в театр. Сам же мужчина заявил, что он это сделал намеренно, чтобы выразить свою позицию за мир.