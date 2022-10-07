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Новосибирцы смогут взглянуть на город в другом цвете с тонированного колеса обозрения

Сегодня, 12:14
Фото: КП-Новосибирск / Роман Казак
Три кабинки на колесе обозрения на Михайловского набережной в Новосибирске затонировали в разные цвета, чтобы посмотреть на город в других оттенках.

«Одну сделали глухого темного цвета, вторую – розового, а третью – голубого. Это сделано, чтобы люди могли посмотреть на город в темных или ярких оттенках», - уточнили Atas.info по контактному номеру колеса обозрения.

Если человек зайдет в синюю кабинку, то оттуда будет казаться, что все такое же синие, как и небо. В розовой в любую погоду можно получить хорошее настроение благодаря тому, что все как будто в мультфильме, а темной можно посмотреть на депрессивный вид города и сделать красивые фотографии без фильтров.

Стоит отметить, что вид на Михайловскую набережную не стали тонировать – это сделали только по бокам. 

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Колесо обозрения#Михайловская набережная#Тонировка#Достопримечательность
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