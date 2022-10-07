Новосибирцы смогут взглянуть на город в другом цвете с тонированного колеса обозрения

Если человек зайдет в синюю кабинку, то оттуда будет казаться, что все такое же синие, как и небо. В розовой в любую погоду можно получить хорошее настроение благодаря тому, что все как будто в мультфильме, а темной можно посмотреть на депрессивный вид города и сделать красивые фотографии без фильтров.