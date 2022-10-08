Омбудсмен получила 98 жалоб на частичную мобилизацию в Новосибирске

Жалобы начали приходить в день объявления частичной мобилизации, с 21 сентября. Большинство заявителей звонили по телефону в ведомство, другие писали письма.
Шалабаева отметила, что многие прошения были связаны с военкомами, которые якобы совершали ошибки с повестками. На это и другое чаще жаловались родные призывников. От самих мужчин приходило только 5 обращений.
При этом на условия проживания в казармах никто не подавал жалобы.
Напомним, ранее на территории НВВКУ обнаружили погибшими двух молодых мобилизованных мужчин. Что могло произойти, читайте версии по ссылки.