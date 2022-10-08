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Омбудсмен получила 98 жалоб на частичную мобилизацию в Новосибирске

Сегодня, 04:07
Фото: atas.info
Порядка 98 человек пожаловались уполномоченной по правам человека в Новосибирской области Нине Шалабаевой на частичную мобилизацию. Такие данные она привела «РБК Новосибирск».

Жалобы начали приходить в день объявления частичной мобилизации, с 21 сентября. Большинство заявителей звонили по телефону в ведомство, другие писали письма.

Шалабаева отметила, что многие прошения были связаны с военкомами, которые якобы совершали ошибки с повестками. На это и другое чаще жаловались родные призывников. От самих мужчин приходило только 5 обращений.

При этом на условия проживания в казармах никто не подавал жалобы.

Напомним, ранее на территории НВВКУ обнаружили погибшими двух молодых мобилизованных мужчин. Что могло произойти, читайте версии по ссылки

#Алина Шефер#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация
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