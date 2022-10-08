Туристам из Новосибирска в Крыму оплатят отели после взрыва Крымского моста

Жителям Новосибирска, которые отдыхают в Крыму, оплатят номера в гостиницах из-за перекрытия Крымского моста после взрыва – они оказались заперты на полуострове без возможности вернуться домой. Информацию предоставили крымские власти.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководителям санаториев и гостиниц продлить проживание гостей и пообещал компенсировать затраты, пока не решится проблема с возвратом отдыхающих в свои регионы. Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым. Порядок компенсации будет озвучен в понедельник, - рассказал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. В настоящее время в Крыму находятся около 100 отдыхающих из Новосибирска – им придется подождать, пока запустят паромную переправу. Напомним, что теракт произошел на Крымском мосту 8 октября 2022 года – там взорвали грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи топливных цистерн жд состава. Национальный антитеррористический комитет (НАК) признал произошедшее терактом.