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Туристам из Новосибирска в Крыму оплатят отели после взрыва Крымского моста

Сегодня, 09:52
Фото: Александр Федотов
Жителям Новосибирска, которые отдыхают в Крыму, оплатят номера в гостиницах из-за перекрытия Крымского моста после взрыва – они оказались заперты на полуострове без возможности вернуться домой. Информацию предоставили крымские власти.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководителям санаториев и гостиниц продлить проживание гостей и пообещал компенсировать затраты, пока не решится проблема с возвратом отдыхающих в свои регионы.

Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым. Порядок компенсации будет озвучен в понедельник, - рассказал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

В настоящее время в Крыму находятся около 100 отдыхающих из Новосибирска – им придется подождать, пока запустят паромную переправу. 

Напомним, что теракт произошел на Крымском мосту 8 октября 2022 года – там взорвали грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи топливных цистерн жд состава. Национальный антитеррористический комитет (НАК) признал произошедшее терактом.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск#Крым#Теракт#Крымский мост#Взрыв#Туризм#Отели
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