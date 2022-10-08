Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с подрывом на Крымском мосту. При этом Украина официально пока не подтвердила, что она причастна к подрыву моста, но на это намекнул советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем «Твиттере» – «Крым. Мост. Начало», - написал он.