«Сегодня в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена», - говорится в сообщении от НАК.
Глава крымского парламента Владимир Константинов в произошедшем обвинил «украинских вандалов».
Движение по мосту закрыли в обеих направлениях, хотя большая часть моста не пострадала – это сделано для безопасности. В связи с этим Минтранс России сообщил о возобновлении работы Керченской паромной переправы – там будет работать не менее четырех паромов.
Момент взрыва на записи с видеокамеры.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с подрывом на Крымском мосту. При этом Украина официально пока не подтвердила, что она причастна к подрыву моста, но на это намекнул советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем «Твиттере» – «Крым. Мост. Начало», - написал он.
Напомним, что украинские власти неоднократно угрожали подорвать Крымский мост, с учетом этой угрозы была выстроена российская защита и ПВО. Мост построили в 2019 году за 220 млрд рублей – там было обустроено железнодорожное движение, движение грузовых и гражданских автомобилей.