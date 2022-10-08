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Крымский мост подорвали при помощи грузовика в РФ: что произошло 8 октября

Сегодня, 09:01
Фото: Севастополь Новости / ВК
Теракт произошел на Крымском мосту 8 октября 2022 года – там взорвали грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи топливных цистерн ж-д состава. Информацию подтвердили разные ведомства. Национальный антитеррористический комитет (НАК) признал произошедшее терактом.

«Сегодня в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена», - говорится в сообщении от НАК.

Глава крымского парламента Владимир Константинов в произошедшем обвинил «украинских вандалов».

Движение по мосту закрыли в обеих направлениях, хотя большая часть моста не пострадала – это сделано для безопасности. В связи с этим Минтранс России сообщил о возобновлении работы Керченской паромной переправы – там будет работать не менее четырех паромов. 

Момент взрыва на записи с видеокамеры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с подрывом на Крымском мосту. При этом Украина официально пока не подтвердила, что она причастна к подрыву моста, но на это намекнул советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем «Твиттере» – «Крым. Мост. Начало», - написал он.

Напомним, что украинские власти неоднократно угрожали подорвать Крымский мост, с учетом этой угрозы была выстроена российская защита и ПВО. Мост построили в 2019 году за 220 млрд рублей – там было обустроено железнодорожное движение, движение грузовых и гражданских автомобилей.

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