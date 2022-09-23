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Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии

Сегодня, 08:24
Фото: 1MI
Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов подал рапорт о призыве из запаса, чтобы принять участие в спецоперации. О желании направиться в армию так же заявили несколько его коллег муниципального и федерального уровней

Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, подполковник ГРУ в запасе Андрей Панферов подал рапорт с просьбой зачислить его в действующие армейские ряды. Ветеран афганской и чеченской кампаний уверен, что его боевой опыт пригодится в ходе спецоперации. Стоить заметить, что по своему возрасту родившийся в 1960 году Панферов попадает только под третью волну мобилизации.

О своей готовности пополнить ряды вооруженных сил заявил и 32-летний депутат горсовета Новосибирска Виктор Стрельников. Впрочем, в добровольцы он записываться не спешит, но, говорит, если повестка придет, то с радостью отправится в военкомат.

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Громкие заявления звучат и в Госдуме. Сразу четыре члена нижней палаты российского парламента сообщили, что готовы встать под ружье.

50- летний председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, член Генсовета партии "Единая России", является доктором медицинских наук. Сведения о военной службе в открытых источниках отсутствуют. Ранее заявлял, что в ходе частичной мобилизации в первую очередь необходимо призвать медиков, имеющих опыт работы в военно-полевой медицине и медицине катастроф.

54-летний зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин находится в звании полковника запаса. Родился, кстати, в городе Жданов Донецкой области УССР, позже переименованном в Мариуполь. В 1989 году с отличием окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Проходил службу в 154-м отдельном комендантском полку Московского военного округа. В 1997 году подал рапорт об увольнении из армии. Занимает пост первого заместителя председателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

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48-летний зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов после окончания школы хотел стать военным, как и его отец. Но в Военно-инженерное техническое училище Милонов не прошел по состоянию здоровья. Из университета с военной кафедрой его отчислили за неуспеваемость. Высшее образование Милонову удалось получить только в 2006 году, в Северо-западном институте госслужбы при президенте РФ. Одной из главных тем в политической биографии Милонова является борьба с гомосексуализмом.

51-летний зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, сын офицера ГРУ СССР, так же не замечен в службе в армии. Он закончил Московский государственный институт международных отношений, имеет ученую степень кандидата политических наук. В 90-е годы работал дипломатом в Эквадоре, позже вернулся в Москву и занялся бизнесом в нефтяных и газовых структурах. Затем ушел в политику, занимал посты заместителя губернаторов Красноярского края и Иркутской области, и. о. губернатора Иркутской области, спикера Законодательного собрания Иркутской области.

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