48-летний зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов после окончания школы хотел стать военным, как и его отец. Но в Военно-инженерное техническое училище Милонов не прошел по состоянию здоровья. Из университета с военной кафедрой его отчислили за неуспеваемость. Высшее образование Милонову удалось получить только в 2006 году, в Северо-западном институте госслужбы при президенте РФ. Одной из главных тем в политической биографии Милонова является борьба с гомосексуализмом.