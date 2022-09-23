Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО

Как рассказал полковник ГРУ в запасе, он с самого начала СВО был готов поехать в зону боевых действий. Он полностью поддерживает Указ президента РФ о частичной мобилизации. Сегодня, 23 сентября стало известно, что Андрей Панферов написал официальный рапорт об отправке в Донбасс, пишет VN.ru.