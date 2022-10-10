Власти Новосибирской области в 3 раза увеличили средства на программу «Чистая вода»

Программа «Чистая вода» нуждалась в большом бюджете из-за необходимости строительства объектов водоснабжение в селе Марусино и поселке Садовый под Новосибирске, а также эти вложения пойдут для города Куйбышева и села Кыштовка.
Региональные власти планируют перераспределить сэкономленные средства на разработку проектно-сметной документации для строительства водопроводных сетей поселка Сузун и скважин и станций водоподготовки в двух селах Сузунского района.
Напомним, что программа «Чистая вода» работает в Новосибирске в рамках федерального проекта – она будет действовать до 2024 года. Благодаря этому будет налажено водоснабжение в городах Обь, Барабинск, Карасук, Каргат, Татарск, Тогучин, рабочих поселках Коченево, Краснозерское, Маслянино, Ордынское, Сузун, а также в сельских райцентрах.