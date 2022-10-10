Власти Новосибирской области в 3 раза увеличили средства на программу «Чистая вода»

Напомним, что программа «Чистая вода» работает в Новосибирске в рамках федерального проекта – она будет действовать до 2024 года. Благодаря этому будет налажено водоснабжение в городах Обь, Барабинск, Карасук, Каргат, Татарск, Тогучин, рабочих поселках Коченево, Краснозерское, Маслянино, Ордынское, Сузун, а также в сельских райцентрах.