Бывшего прокурора Новосибирской области Фалилеева оставили под арестом до января

Напомним, что Фалилеева задержали еще в феврале 2022 года – его обвинили в получении взяток от одного из руководителей крупного торгового центра в городе. Суммы полученных денег исчисляются в миллионах рублей, но доказать преступление пока не могут, поэтому мужчине приходится уже долгое время коротать время в СИЗО.
Арест экс-прокурора продлили до 14 января 2023 года, следует из постановления суда от 10 октября.
Стоит отметить, что по уголовному делу также проходить заместитель Фалилеева Андрей Турбин – он будет находиться под домашним арестом до 14 января.