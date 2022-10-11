Бывшего прокурора Новосибирской области Фалилеева оставили под арестом до января

Напомним, что Фалилеева задержали еще в феврале 2022 года – его обвинили в получении взяток от одного из руководителей крупного торгового центра в городе. Суммы полученных денег исчисляются в миллионах рублей, но доказать преступление пока не могут, поэтому мужчине приходится уже долгое время коротать время в СИЗО.