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Бывшего прокурора Новосибирской области Фалилеева оставили под арестом до января

Сегодня, 08:55
Фото: 1MI
Дзержинский районный суд Новосибирска оставил бывшего прокурора региона Владимира Фалилеева в СИЗО до начала следующего года. Информацию предоставили в Управлении Судебного департамента.

Напомним, что Фалилеева задержали еще в феврале 2022 года – его обвинили в получении взяток от одного из руководителей крупного торгового центра в городе. Суммы полученных денег исчисляются в миллионах рублей, но доказать преступление пока не могут, поэтому мужчине приходится уже долгое время коротать время в СИЗО.

Арест экс-прокурора продлили до 14 января 2023 года, следует из постановления суда от 10 октября.

Стоит отметить, что по уголовному делу также проходить заместитель Фалилеева Андрей Турбин – он будет находиться под домашним арестом до 14 января.

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#Криминал#Новосибирск#Взятки#Сизо#Арест#Тюрьма#Полиция#Александр Кондратьев
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