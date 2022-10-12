Ранее некоторые депутаты Госдумы предлагали списать с мобилизованных все долги по кредитам, но с это предложение не одобрили. Призывники продолжают выполнять долговое обязательство.
При этом говорилось, что у военных хорошие зарплаты, которые помогут им справиться с финансовыми трудностями. Находясь на службе, со своего оклада они выплачивают ипотеку.
Есть два стечение обстоятельств, по которому задолженность могут списать – это гибель участника специальной военной операции и получение инвалидности I группы после боевой травмы. Кредиты и займы членов его семьи тоже спишут.
Солдат может поручить оплату кредитов и задолженностей любому человеку (родственнику и другу). Поручение оформляется призывником на сайте ФНС РФ.
Долги военного не списываются. Их можно гасить даже, находясь в зоне спецоперации, могут и списывать приставы с зарплатной карты. А чтобы не влезать в долги, разрешено оформить кредитные каникулы.
Кредитные каникулы в праве оформить все военнослужащие, включая мобилизованных (добровольцев, бизнесменов и других). И не важно с кем заключен контракт на службу. Однако контрактников ограничили условием – это участие в спецоперации.
Также отсрочить платежи по кредитам могут члены семьи военного. Речь о супруге, детях, иждивенцах. Стоит уточнить, оформить кредитные каникулы можно по ипотекам, потребительским и авто кредитам, займам.
Оформить кредитные каникулы можно по заявлению в банк или МФО. Нужно предоставить документы, подтверждающие участие в СВО, это могут сделать сами кредиторы через запрос в Минобороны. А родственники солдата помимо прочего должны доказать родство для получения отсрочки по платежам.
Срок каникул - срок службы мобилизованного, контрактника и плюс 30 дней. Также их могут продлить на время лечения военного.
Уточним, что на время кредитных каникул проценты по долгу начисляются дальше, согласно договору.