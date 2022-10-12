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Кредитная амнистия для мобилизованных 2022: куда подавать заявления и документы

Сегодня, 09:08
Фото: 1MI
Мобилизованные россияне стали чаще интересоваться, что будет с их долгами и кредитами в период несения службы. Призывники могут рассчитывать на кредитные каникулы, а на списание задолженности? Разбираемся с Atas.info в этом вопросе.

Есть ли кредитная амнистия для мобилизованных – могут ли списать долги?

Ранее некоторые депутаты Госдумы предлагали списать с мобилизованных все долги по кредитам, но с это предложение не одобрили. Призывники продолжают выполнять долговое обязательство.

При этом говорилось, что у военных хорошие зарплаты, которые помогут им справиться с финансовыми трудностями. Находясь на службе, со своего оклада они выплачивают ипотеку.

Есть два стечение обстоятельств, по которому задолженность могут списать – это гибель участника специальной военной операции и получение инвалидности I группы после боевой травмы. Кредиты и займы членов его семьи тоже спишут.

Долги мобилизованных – как и кто их оплачивает во время службы?

Солдат может поручить оплату кредитов и задолженностей любому человеку (родственнику и другу). Поручение оформляется призывником на сайте ФНС РФ.

Долги военного не списываются. Их можно гасить даже, находясь в зоне спецоперации, могут и списывать приставы с зарплатной карты. А чтобы не влезать в долги, разрешено оформить кредитные каникулы.

Кредитные каникулы – кто может воспользоваться, какой срок, как оформить?

Кредитные каникулы в праве оформить все военнослужащие, включая мобилизованных (добровольцев, бизнесменов и других). И не важно с кем заключен контракт на службу. Однако контрактников ограничили условием – это участие в спецоперации.

Также отсрочить платежи по кредитам могут члены семьи военного. Речь о супруге, детях, иждивенцах. Стоит уточнить, оформить кредитные каникулы можно по ипотекам, потребительским и авто кредитам, займам.

Оформить кредитные каникулы можно по заявлению в банк или МФО. Нужно предоставить документы, подтверждающие участие в СВО, это могут сделать сами кредиторы через запрос в Минобороны. А родственники солдата помимо прочего должны доказать родство для получения отсрочки по платежам.

Срок каникул - срок службы мобилизованного, контрактника и плюс 30 дней. Также их могут продлить на время лечения военного.

Уточним, что на время кредитных каникул проценты по долгу начисляются дальше, согласно договору.

#Алина Шефер#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Долг#Кредиты#Военные
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