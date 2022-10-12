Мобилизованные россияне стали чаще интересоваться, что будет с их долгами и кредитами в период несения службы. Призывники могут рассчитывать на кредитные каникулы, а на списание задолженности? Разбираемся с Atas.info в этом вопросе.

Есть ли кредитная амнистия для мобилизованных – могут ли списать долги?

Долги мобилизованных – как и кто их оплачивает во время службы?