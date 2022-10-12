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В Новосибирске 42 киоска шаурмы «Дядя Денер» выставили на торги

Сегодня, 03:31
Фото: 1MI
Имущество ООО «Дядя Дёнер» с молотка продают в Новосибирске за долг в 35 млн рублей. Иск в Арбитражный суд подал Сбербанк.

Популярная сеть фастфуда взяла кредит на развитие бизнеса у «ВТБ» в Красноярске. Влезла в долги перед ней, а потом взяла под рефинансирование у Сбербанка 35 млн рублей и тоже не выплатила.

В итоге, через суд на публичных аукционах продают 42 киоска «Дяди Денера», которые проходили в качестве залога. Сумма его реализации 10 992 000 рублей.

Согласно данным с картотеки, поручителем у «Денера» выступал правительственный Фонд поддержки бизнеса. Он помог погасить 19 млн задолженности, а остальное возьмут с продажи киосков – выручку поделят банк и Фонд в соотношении 30/70%.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Арбитражный суд#Долг
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