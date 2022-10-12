В Новосибирске 42 киоска шаурмы «Дядя Денер» выставили на торги

Популярная сеть фастфуда взяла кредит на развитие бизнеса у «ВТБ» в Красноярске. Влезла в долги перед ней, а потом взяла под рефинансирование у Сбербанка 35 млн рублей и тоже не выплатила.
В итоге, через суд на публичных аукционах продают 42 киоска «Дяди Денера», которые проходили в качестве залога. Сумма его реализации 10 992 000 рублей.
Согласно данным с картотеки, поручителем у «Денера» выступал правительственный Фонд поддержки бизнеса. Он помог погасить 19 млн задолженности, а остальное возьмут с продажи киосков – выручку поделят банк и Фонд в соотношении 30/70%.