В Новосибирске 16-летний подросток пропал после конфликта с родителями

«Мальчик спокойный, на учетах не состоит, ранее не сбегал. Известно, что в тот день в семье произошел небольшой конфликт, потом парень ушел. Есть вероятность, что он может находиться в опасности вне дома», - рассказала Atas.info руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Волонтеры отработали место, которое вычислили по геолокации с телефона ребенка. Также обзвонили отделения полиции и больницы. Однако результатов это не принесло.
Около часа назад на улице Русская, д 50/1 собирали экипажи на поиск мальчика в лес.
Приметы пропавшего ребенка: рост 175 см, худой, серые глаза и русые волосы. Парень сутулится, был одет во всё черное - худи с капюшоном, штаны и кроссовки.