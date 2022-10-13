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В Новосибирске 16-летний подросток пропал после конфликта с родителями

Сегодня, 10:24
Фото: Лиза Алерт
Волонтеры начали поиск 16-летнего Романа Елфимова в новосибирском Академгородке. Подросток пропал 12 октября после семейного конфликта.
«Мальчик спокойный, на учетах не состоит, ранее не сбегал. Известно, что в тот день в семье произошел небольшой конфликт, потом парень ушел. Есть вероятность, что он может находиться в опасности вне дома», - рассказала Atas.info руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Волонтеры отработали место, которое вычислили по геолокации с телефона ребенка. Также обзвонили отделения полиции и больницы. Однако результатов это не принесло.

Около часа назад на улице Русская, д 50/1 собирали экипажи на поиск мальчика в лес.

Приметы пропавшего ребенка: рост 175 см, худой, серые глаза и русые волосы. Парень сутулится, был одет во всё черное - худи с капюшоном, штаны и кроссовки. 

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропал#Дети#Лизаалерт
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