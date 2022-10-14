atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тротуарную плитку перекосило после ремонта на Карла Маркса в Новосибирске

Сегодня, 10:42
Фото: 1MI
Жители Новосибирска раскритиковали ремонт тротуара на проспекте Карла Маркса. С их слов, недавно уложенная плитка провалилась.

Масштабная реконструкция дорог проходила на левом берегу города длительное время. Рабочие меняли асфальт, а также обновляли тротуары на Маркса.

Оказалось, проделанная работа не удовлетворила местных жителей. Они возмущены тем, что плитку уже успело перекосить.

«Весной дорожники опять будут всё переделывать. Снова будет пыльно и всё разрушено кругом. Ведь на это и так ушло много денег, а выглядит результат ужасно. Просто на тяп-ляп», - пожаловалась Atas.info сибирячка Дарья.

Также новосибирцы беспокоятся, что зимой тротуар вовсе «уплывет». Если ремонт задержат, то по нему будет невозможно пройти ещё долгое время.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Дороги
Подпишитесь
Штраф за безбилетный проезд повысили в 10 раз в Новосибирске
Сегодня, 15:13
В Новосибирске из IKEA уволили около 500 сотрудников
Сегодня, 13:53
Более 100 человек эвакуировали из здания новосибирского военкомата 14 октября
Сегодня, 10:57
Гигантский микрорайон Клюквенный появится на окраине Новосибирска
Вчера, 16:58
Лариса Анисимова: «Долги «Экологии» - 780 млн рублей, а потребители должны 1.7 млрд»
Вчера, 16:59
Количество свадеб в период частичной мобилизации увеличилось в Новосибирске
Сегодня, 11:58