Тротуарную плитку перекосило после ремонта на Карла Маркса в Новосибирске

Масштабная реконструкция дорог проходила на левом берегу города длительное время. Рабочие меняли асфальт, а также обновляли тротуары на Маркса.
Оказалось, проделанная работа не удовлетворила местных жителей. Они возмущены тем, что плитку уже успело перекосить.
«Весной дорожники опять будут всё переделывать. Снова будет пыльно и всё разрушено кругом. Ведь на это и так ушло много денег, а выглядит результат ужасно. Просто на тяп-ляп», - пожаловалась Atas.info сибирячка Дарья.
Также новосибирцы беспокоятся, что зимой тротуар вовсе «уплывет». Если ремонт задержат, то по нему будет невозможно пройти ещё долгое время.