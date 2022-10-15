Любительницы «халявного» маникюра активизировались в Новосибирске

По словам специалистов, среди клиенток есть ушлые дельцы, добивающиеся повторной процедуры за счет салона. Они недоговаривают об аллергических реакциях на определенные маникюрные материалы, а потом судятся или напрашиваются на бесплатные услуги.
«Заведомо зная о своих болезнях, некоторые девушки специально идут на маникюр. Отсюда у них за гноения, отслойка, жжение ногтей. Нет гель-лаков, которые давали бы 100% гарантию безопасности. Редко, когда виноват только мастер. Получая травмы, клиентки бегут в суд либо просят бесплатно всё переделать», - рассказала сотрудница одного из салонов в Новосибирске Елена.
Больше всех от таких дам страдают частные ногтевые мастера. В отличии от салонных, не у всех есть защитник. К тому же, частнику проще вернуть деньги или обслужить бесплатно, чем бегать по судам.
«Подобные ситуации чуть ли не каждый месяц у меня бывают. Приходит, например, одна недавно девушка на покрытие гель-лаком Luxio. Это премиум-класс, практически безопасный для всех так, как имеет малую кислотность в составе. Но в особых случаях и он может навредить – всех предупреждаем, спрашиваем о заболеваниях, но они то молчат. В итоге, потом у клиентки отслоились ногти и выясняется, что у неё диабет. Пришла жаловаться, просит, чтобы всё исправили. А как мы можем это сделать – у неё ногти уже нездоровые. Когда такие настаивают на бесплатной процедуре, становится понятно, что всё это было спланировано», - пояснила частная мастер маникюра Евгения.
Мастера объяснили, что некоторые клиентки готовы идти на любые жертвы ради «халявы». Одни хотят выглядеть ухожено для встречи, другие просто желают остудить приличную компенсацию. Бывало, что девушки сами отковыривали покрытие за несколько дней, а потом обвиняли в плохой работе мастера.