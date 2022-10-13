В Новосибирске мастера салона красоты сожгли ногти девушке

Девушка делала маникюр и педикюр в салоне на улице Выставочной. После процедуры почувствовала жжение на пальцах, ногти на руках и ногах буквально горели. Об этом она написала на сайте Фламп.
Сейчас она проходит лечение, которое займет не менее полугода. А после собирается подать в суд на салон красоты с требованием возмещения вреда.
Редакция Atas.info уточнила у ногтевого мастера из Новосибирска, как подобное могло произойти. Можно ли сказать точно, что в этом виноват специалист.
«Судя по фотографии, это похоже на термический ожог, либо механический. Нужно смотреть на картину в общем. Есть гематомы и кровоподтёки. Могло такое спровоцировать материалы, которые использовал мастер», — рассказала специалист по маникюру Софья.
Напомним, ранее у другой клиентки салона в Новосибирске отслоились ногти. Она также намеривается судиться.