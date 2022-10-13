atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске мастера салона красоты сожгли ногти девушке

Сегодня, 11:35
Фото: с сайта "Фламп"
Жительница Новосибирска чуть не осталась без ногтей после посещения салона красоты. На мастеров она готовится подать в суд.

Девушка делала маникюр и педикюр в салоне на улице Выставочной. После процедуры почувствовала жжение на пальцах, ногти на руках и ногах буквально горели. Об этом она написала на сайте Фламп.

Сейчас она проходит лечение, которое займет не менее полугода. А после собирается подать в суд на салон красоты с требованием возмещения вреда.

Редакция Atas.info уточнила у ногтевого мастера из Новосибирска, как подобное могло произойти. Можно ли сказать точно, что в этом виноват специалист.

«Судя по фотографии, это похоже на термический ожог, либо механический. Нужно смотреть на картину в общем. Есть гематомы и кровоподтёки. Могло такое спровоцировать материалы, которые использовал мастер», — рассказала специалист по маникюру Софья.

Напомним, ранее у другой клиентки салона в Новосибирске отслоились ногти. Она также намеривается судиться.

Читайте также:
В Новосибирске у девушки отслоились ногти после маникюра в салонеЖенщине из Новосибирска сожгли ногти в студии маникюраЖительница Новосибирска изготовила 27 500 рублей с помощью лака для ногтей
#Алина Шефер
Подпишитесь
Салют и концерт на Новый год-2023 отменили в Новосибирске
Сегодня, 12:57
«Уезжает с концами»: в Новосибирске с ТЦ «Мега» демонтировали буквы «ИКЕА»
Сегодня, 08:44
"Экология-Новосибирск": Лариса Анисимова больше не гендиректор
Сегодня, 10:39
Ученые назвали причину мощного землетрясения в Новосибирской области
Сегодня, 10:21
Какого числа будет День Жестянщика 2022 в Новосибирске – вычисляем даты за пять лет
Сегодня, 07:03
430 мобилизованных из Новосибирской области вернулись домой
Сегодня, 08:18