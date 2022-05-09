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Posted 9 мая 2022, 06:46

Published 9 мая 2022, 06:46

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

Женщине из Новосибирска сожгли ногти в студии маникюра

Женщине из Новосибирска сожгли ногти в студии маникюра

9 мая 2022, 06:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сибирячка решила сделать себе маникюр в салоне на Красном проспекте, но в итоге она получила химический ожог, о чем написала на сайте "Фламп".

Клиентке маникюрного салона сожгли ногти во время процедуры в Новосибирске. Свою жалобу пострадавшая оставила на сайте отзывов «Фламп».

По словам женщины, она сделала маникюр в студии в центре города. Врач-подолог подтвердил у нее химический ожог, потому что на ногтях образовались волдыри.

После того, как пострадавшая решила исправить маникюр в этом же салоне, она не смогла попасть к мастеру, который выполнял ей работу. Мастер, который ей в итоге снимала покрытие, всем видом показывала, как ей неприятно.

Сибирячка уверена, что этот маникюрный салон делает упор только на количество клиентов, но никак не на качество.

Напомним, семья порезала руки и ноги в общественном бассейне в Новосибирске.

Семья порезала руки и ноги в общественном бассейне в Новосибирске
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