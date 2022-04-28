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Posted 28 апреля 2022, 03:39

Published 28 апреля 2022, 03:39

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Женщина из Новосибирской области отсудила у ТСЖ за упавший на машину снег 299 тысяч

Женщина из Новосибирской области отсудила у ТСЖ за упавший на машину снег 299 тысяч

28 апреля 2022, 03:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Глыба льда упала на автомобиль из-за резкого потепления.

В Новосибирской области женщина отсудила у ТСЖ почти 300 тысяч рублей за поврежденный автомобиль. Инцидент произошел в Бердске.

Как сообщили в суде, товарищество собственников жилья планировало уборку снега с кровель в конце февраля. Однако, наледь сошла с крыши из-за резкой оттепели. Глыба снега упала на припаркованный автомобиль. У машины разбилось стекло, помялась крыша, капот и дверь.

Бердский суд постановил взыскать с ТСЖ 299 тысяч рублей для возмещения стоимости запчастей, ремонта, судебные издержки, компенсация морального вреда и штраф.

Напомним, 31 марта 2022 года сразу в двух новосибирских районах снег с крыш свалился на головы простым прохожим. Пострадавшие – две женщины, которых срочно доставили в больницу с травмами разного характера. К счастью, сейчас их жизни уже ничего не угрожает.

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#Общество#Происшествия#Новосибирская область
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