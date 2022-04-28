Женщина из Новосибирской области отсудила у ТСЖ за упавший на машину снег 299 тысяч

Напомним, 31 марта 2022 года сразу в двух новосибирских районах снег с крыш свалился на головы простым прохожим. Пострадавшие – две женщины, которых срочно доставили в больницу с травмами разного характера. К счастью, сейчас их жизни уже ничего не угрожает.