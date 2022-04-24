Новосибирск завалило снегом в конце апреля

Новосибирск завалило снегом в конце апреля
Новосибирск завалило снегом в конце апреля
Сегодня, 15:17ЭкологияФото: Эмилия Губарева / Атас.инфо
По прогнозу синоптиков, самыми теплыми днями на предстоящей неделе будут пятница и суббота.

В воскресенье, 24 апреля Новосибирскую область накрыло снегом. Холодная погода в городе сохранится еще несколько дней, а уже в среду, 27 апреля придет долгожданное потепление.

По данным «Яндекс. Погода», в регионе продолжит падать снег и дальше. В выходной, 24 апреля дневная температура составит +3 градуса, а ночью столбик термометра опустится до -2 градусов. В субботу, 23 апреля было значительно холоднее. Температура днем была в пределах +1 градуса, а ночью -7.

В понедельник, 25 апреля днем ожидается +9 градусов, а ночью -3. В дневное время сохранится переменная облачность. День будет без осадков.

Во вторник, 26 апреля дневная температура составит +13 градусов. Ночью температура воздуха будет нулевой. По прогнозу синоптиков, сохранится облачность с прояснениями. Осадков не ожидается.

В среду, 27 апреля придет потепление до +18 градусов. Ночью ожидается плюсовая температура до +5. Самым теплым днем будет суббота. Там столбик термометра поднимется до +26 градусов.

Напомним, в Новосибирске ожидается потепление до +15…+23 градусов в середине следующей недели. При этом синоптики обещают пасмурность и местами дожди.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостисегодняпогодапрогнозНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы