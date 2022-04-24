Новосибирск завалило снегом в конце апреля

В воскресенье, 24 апреля Новосибирскую область накрыло снегом. Холодная погода в городе сохранится еще несколько дней, а уже в среду, 27 апреля придет долгожданное потепление.
По данным «Яндекс. Погода», в регионе продолжит падать снег и дальше. В выходной, 24 апреля дневная температура составит +3 градуса, а ночью столбик термометра опустится до -2 градусов. В субботу, 23 апреля было значительно холоднее. Температура днем была в пределах +1 градуса, а ночью -7.
В понедельник, 25 апреля днем ожидается +9 градусов, а ночью -3. В дневное время сохранится переменная облачность. День будет без осадков.
Во вторник, 26 апреля дневная температура составит +13 градусов. Ночью температура воздуха будет нулевой. По прогнозу синоптиков, сохранится облачность с прояснениями. Осадков не ожидается.
В среду, 27 апреля придет потепление до +18 градусов. Ночью ожидается плюсовая температура до +5. Самым теплым днем будет суббота. Там столбик термометра поднимется до +26 градусов.
Напомним, в Новосибирске ожидается потепление до +15…+23 градусов в середине следующей недели. При этом синоптики обещают пасмурность и местами дожди.