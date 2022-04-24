Новосибирск завалило снегом в конце апреля

По данным «Яндекс. Погода», в регионе продолжит падать снег и дальше. В выходной, 24 апреля дневная температура составит +3 градуса, а ночью столбик термометра опустится до -2 градусов. В субботу, 23 апреля было значительно холоднее. Температура днем была в пределах +1 градуса, а ночью -7.