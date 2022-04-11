Потепление до +16 градусов ожидается в Новосибирске к концу недели

Высокие температурные отметки ожидаются к концу недели в Новосибирске – температура достигнет +16 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
В Новосибирск пришел малоподвижный антициклон со слабым ветром и без осадков – это повлияет на загрязнение воздуха пылью.
Во вторник, 12 апреля, температура воздуха днем достигнет +11 градусов, но ночью похолодает до -4 градусов. Ветер будет не больше 8 метров в секунду.
В среду, 13 апреля, днем станет теплее – возможно поднятие температуры до +14 градусов, ночью понижение до -6 градусов. Однако в четверг уже будет даже жаркая погода до +16 градусов, а ночью около ноля.
Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал на пресс-конференции 7 апреля о причинах появления пыли на улицах Новосибирска.