Потепление до +16 градусов ожидается в Новосибирске к концу недели

Потепление до +16 градусов ожидается в Новосибирске к концу недели
Потепление до +16 градусов ожидается в Новосибирске к концу недели
Сегодня, 17:13ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В воздухе будет собираться большое количество пыли из-за слабого ветра

Высокие температурные отметки ожидаются к концу недели в Новосибирске – температура достигнет +16 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

В Новосибирск пришел малоподвижный антициклон со слабым ветром и без осадков – это повлияет на загрязнение воздуха пылью.

Во вторник, 12 апреля, температура воздуха днем достигнет +11 градусов, но ночью похолодает до -4 градусов. Ветер будет не больше 8 метров в секунду.

В среду, 13 апреля, днем станет теплее – возможно поднятие температуры до +14 градусов, ночью понижение до -6 градусов. Однако в четверг уже будет даже жаркая погода до +16 градусов, а ночью около ноля.

Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал на пресс-конференции 7 апреля о причинах появления пыли на улицах Новосибирска.

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