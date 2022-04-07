Локоть назвал причину появления пыли на дорогах Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал на пресс-конференции 7 апреля о причинах появления пыли на улицах Новосибирска.
«Пыль на дорогах неизбежно возникает. В данный момент сложно говорить о том, что это результат зимнего содержания дорог, в этом виноваты и грязные автомобили – у нас не часто автомобилисты их моют», - сказал Локоть.
Он уточнил, что в прошлом году были отработаны технологии «пылезадержания». Используются специальные реагенты, чтобы убирать пыль на дорогах.
В настоящее время проводится работа по уборке территорий и вывозу мусора, а затем начнется промывка дорог и обработка реагентами, чтобы пыль не поднималась.
Напомним, что в конце марта мэр Новосибирска заявлял, что минусовая погода не дает запустить пылесборники в Новосибирске.