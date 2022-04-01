Стал известен прогноз погоды на апрель 2022 в Новосибирске

Стал известен прогноз погоды на апрель 2022 в Новосибирске
Стал известен прогноз погоды на апрель 2022 в Новосибирске
Сегодня, 06:38ЭкологияФото: pixabay.com
Месяц будет достаточно теплым. Осадки в виде мокрого снега и дождя придут в середине апреля.

Популярные сервисы о погоде составили прогноз на апрель 2022 в Новосибирске. По данным синоптиков, минусовых температур в городе больше не будет.

Так, сайт gismeteo.ru информирует, что до 3 апреля в Новосибирске температура сохранится в пределах 0…+2 градусов. В эти дни возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. С 4 апреля придет значительное потепление – до +10…+14 градусов. Однако в ночное время температура опустится до 0…+3 градусов. С середины апреля ожидается стабильное потепление. В период с 18 по 24 апреля вернутся холода по ночам – до -1 градуса.

В апреле придут дожди и переменная облачность
Фото:Gismeteo

По данным Яндекс.Погоды, в апреле в городе будет достаточно тепло. Средняя температура днем сохранится в пределах +9…+14 градусов. В середине апреля ожидаются дожди. Во второй половине месяца столбик термометра опустится до +7…+14 градусов, а в ночное время до +3…+7 тепла.

Апрель будет достаточно теплым и облачным.
Фото:Яндекс. Погода

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостисегодняпогодапрогноз
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы