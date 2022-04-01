Стал известен прогноз погоды на апрель 2022 в Новосибирске

Популярные сервисы о погоде составили прогноз на апрель 2022 в Новосибирске. По данным синоптиков, минусовых температур в городе больше не будет.
Так, сайт gismeteo.ru информирует, что до 3 апреля в Новосибирске температура сохранится в пределах 0…+2 градусов. В эти дни возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. С 4 апреля придет значительное потепление – до +10…+14 градусов. Однако в ночное время температура опустится до 0…+3 градусов. С середины апреля ожидается стабильное потепление. В период с 18 по 24 апреля вернутся холода по ночам – до -1 градуса.
По данным Яндекс.Погоды, в апреле в городе будет достаточно тепло. Средняя температура днем сохранится в пределах +9…+14 градусов. В середине апреля ожидаются дожди. Во второй половине месяца столбик термометра опустится до +7…+14 градусов, а в ночное время до +3…+7 тепла.