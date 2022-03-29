Синоптики дали прогноз погоды на лето 2022 в Новосибирске

Синоптики составили прогноз на лето 2022 в Новосибирске. Прогноз погоды на ближайшие полгода опубликовал гидрометцентр России. Так, лето ожидается достаточно теплым. Во второй половине времени года пройдут дожди.
Апрель порадует новосибирцев своей теплой погодой. Средняя температура воздуха составит +8 градусов – это теплее, чем обычно. Плюсовая температура придет в Новосибирск уже в первых числах месяца. Отмечается, что она будет падать до минуса только в ночное время суток.
Так, в первой половине апреля сохранятся колебания температуры днем в пределах от +5 до +10, а ночью столбик термометра опустится от -5 до -10 градусов. Во второй половине месяца температура составит +10…+15 градусов, а иногда поднимется до +20. Также синоптики ожидают, что это самый сухой месяц весной. В апреле будет меньше всего осадков.
Май продолжит радовать жителей Новосибирска теплой погодой. Никаких сюрпризов в виде заморозков или резкого потепления не ожидается. Столбик термометра будет сохраняться в пределах нормы от +17 тепла, а ночью температура воздуха опустится до +5 градусов.
В июне температура будет держаться в пределах нормы. Осадки ожидаются, но не критичные. Средняя температура воздуха в дневное время составит +24 градуса и +12 градусов ночью.
В июле средняя температура воздуха достигнет +25 градусов, а ночью +14. Ожидается большое количество осадков.
В августе столбик термометра покажет +22 градуса тепла. В ночное время температура опустится до +11 градусов. Весь месяц возможны осадки.
В сентябре никаких аномальных отклонений не ожидается. Месяц будет теплым. Средняя температура воздуха составит +16 градусов.
Отметим, что данный прогноз является лишь предварительным. Точные показатели можно увидеть лишь за несколько недель.