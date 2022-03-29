Синоптики дали прогноз погоды на лето 2022 в Новосибирске

По прогнозу специалистов, лето будет жарким и солнечным. В июле и августе вероятность количества осадков составит 60-70%. Начало осени тоже ожидается в пределах нормы.

Синоптики составили прогноз на лето 2022 в Новосибирске. Прогноз погоды на ближайшие полгода опубликовал гидрометцентр России. Так, лето ожидается достаточно теплым. Во второй половине времени года пройдут дожди. Теплая весна Апрель порадует новосибирцев своей теплой погодой. Средняя температура воздуха составит +8 градусов – это теплее, чем обычно. Плюсовая температура придет в Новосибирск уже в первых числах месяца. Отмечается, что она будет падать до минуса только в ночное время суток. Так, в первой половине апреля сохранятся колебания температуры днем в пределах от +5 до +10, а ночью столбик термометра опустится от -5 до -10 градусов. Во второй половине месяца температура составит +10…+15 градусов, а иногда поднимется до +20. Также синоптики ожидают, что это самый сухой месяц весной. В апреле будет меньше всего осадков. Май продолжит радовать жителей Новосибирска теплой погодой. Никаких сюрпризов в виде заморозков или резкого потепления не ожидается. Столбик термометра будет сохраняться в пределах нормы от +17 тепла, а ночью температура воздуха опустится до +5 градусов. Фото: Медиахолдинг1Mi Прогноз погоды на лето В июне температура будет держаться в пределах нормы. Осадки ожидаются, но не критичные. Средняя температура воздуха в дневное время составит +24 градуса и +12 градусов ночью. В июле средняя температура воздуха достигнет +25 градусов, а ночью +14. Ожидается большое количество осадков. В августе столбик термометра покажет +22 градуса тепла. В ночное время температура опустится до +11 градусов. Весь месяц возможны осадки. Фото: Медиахолдинг1Mi Теплая осень В сентябре никаких аномальных отклонений не ожидается. Месяц будет теплым. Средняя температура воздуха составит +16 градусов. Отметим, что данный прогноз является лишь предварительным. Точные показатели можно увидеть лишь за несколько недель.

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