Аномальная жара до +23 градусов вернется в Новосибирск на следующей неделе

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в понедельник, 25 апреля, после ночных заморозков воздух прогреется до +8…+10 градусов. Осадков по области не прогнозируется, однако синоптики не исключают ветер с порывами о 13 м/с.