Дождливая погода при температуре +8 градусов ожидается в Новосибирске

Дождливая погода при температуре +8 градусов ожидается в Новосибирске
Дождливая погода при температуре +8 градусов ожидается в Новосибирске
Сегодня, 13:48ОбществоАлександр КондратьевФото: Павел Мирошников
Теплая погода продолжает постепенно приходить в Новосибирск – ночью будет не ниже ноля, а днем только плюсовая температура

Синоптики спрогнозировали потепление до +7 градусов и дожди на этой неделе в Новосибирске. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Виноградова уточнила, что 31 марта ночью будет идти небольшой мокрый снег при температура около 0 градусов, а днем будет преимущественно без осадков до +6 градусов. Ветер юго-западный до 13 метров в секунду с порывами до 18 м/с.

В пятницу, 1 апреля, погода будет держаться преимущественно без осадков, ветер юго-западный ночью до 11 метров в секунду, днем до 9 м/с. Температура ночью будет до +2 градусов, днем до +8 градусов.

В субботу, 2 апреля, днем ожидается небольшой дождь при температуре +7 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 9 метров в секунду. Ночью будет до +1 градуса.

Синоптик отмечает, что теплые воздушные массы продолжают поступать на территорию Новосибирской области.

Напомним, что по прогнозу специалистов, лето будет жарким и солнечным. В июле и августе вероятность количества осадков составит 60-70%. Начало осени тоже ожидается в пределах нормы.

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