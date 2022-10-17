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Спикер горсовета Бердска задолжал ФНС более 84 млн рублей

Сегодня, 10:50
Фото: berdsk.nso.ru
Владимир Голубев - спикер горсовета Бердска
Председатель совета депутатов Бердска Владимир Голубева должен Федеральной налоговой службе более 84 млн рублей за налоги, хотя его компания признана банкротом.

Журналисты «Прецедента» выяснили, что компания «ОКТАН», которой руководил Владимир Голубев, была признана банкротом в 2019 году. Бывший глава был привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам должника 16 сентября 2019 года, по которой суд определил взыскать в конкурсную массу в размере  84 430 817, 79 рублей. Такая информация приводится в базе данных ФССП.

При этом в исполнительных производствах есть и задолженность в размере 134 тысяч рублей – за это назначено взыскание налогов и сборов, включая пени. 

Стоит отметить, что по данным сведениям о доходах с сайта горсовета Бердска, Голубев за прошлый год заработал более 1,8 млн рублей – он владеет долей в доме площадью 77,2 кв. м. и долей земельного участка площадью 1010 кв.м. Также у него есть автомобили Mazda 5 и Toyota Corona и мотоцикл «Урал».

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