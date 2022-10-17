Спикер горсовета Бердска задолжал ФНС более 84 млн рублей

Журналисты «Прецедента» выяснили, что компания «ОКТАН», которой руководил Владимир Голубев, была признана банкротом в 2019 году. Бывший глава был привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам должника 16 сентября 2019 года, по которой суд определил взыскать в конкурсную массу в размере 84 430 817, 79 рублей. Такая информация приводится в базе данных ФССП.
При этом в исполнительных производствах есть и задолженность в размере 134 тысяч рублей – за это назначено взыскание налогов и сборов, включая пени.
Стоит отметить, что по данным сведениям о доходах с сайта горсовета Бердска, Голубев за прошлый год заработал более 1,8 млн рублей – он владеет долей в доме площадью 77,2 кв. м. и долей земельного участка площадью 1010 кв.м. Также у него есть автомобили Mazda 5 и Toyota Corona и мотоцикл «Урал».