Спикер горсовета Бердска задолжал ФНС более 84 млн рублей

Стоит отметить, что по данным сведениям о доходах с сайта горсовета Бердска, Голубев за прошлый год заработал более 1,8 млн рублей – он владеет долей в доме площадью 77,2 кв. м. и долей земельного участка площадью 1010 кв.м. Также у него есть автомобили Mazda 5 и Toyota Corona и мотоцикл «Урал».