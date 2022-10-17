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Зарплаты бюджетникам проиндексируют в Новосибирской области второй раз в 2022 году

Сегодня, 03:57
Фото: 1MI
Увеличение зарплат коснется тех сотрудников бюджетной сферы, кто не попадает под действие "майских указов". Решение принято после уточнения текущего уровня инфляции

Зарплаты бюджетников из тех категорий, что не попадают под действие "майских указов" президента Владимира Путина, в Новосибирской области будут увеличены на 4% с 1 октября 2022 года. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 17 октября. Решение принято после поступления прогноза об уровне годовой инфляции, подчеркнул глава области.

"Необходимые финансовые ресурсы были зарезервированы в бюджете, поэтому попрошу Минфин области и Минтрудсоцразвития оперативно подготовить все необходимые нормативные акты, а ко всем руководителям обращаюсь с просьбой оперативно реализовать это решение по своей подведомственной сети, для того, чтобы работники бюджетных учреждений увидели это повышение уже в расчетных листках за октябрь", - заявил Андрей Травников.

Ранее в Новосибирской области зарплаты этой категории бюджетников повышали с 1 июля текущего года. Увеличение составило 10%.

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#Общество#Новосибирская область#Андрей Травников#Зарплаты#Повышение#Бюджетники
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