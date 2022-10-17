Зарплаты бюджетников из тех категорий, что не попадают под действие "майских указов" президента Владимира Путина, в Новосибирской области будут увеличены на 4% с 1 октября 2022 года. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 17 октября. Решение принято после поступления прогноза об уровне годовой инфляции, подчеркнул глава области.
"Необходимые финансовые ресурсы были зарезервированы в бюджете, поэтому попрошу Минфин области и Минтрудсоцразвития оперативно подготовить все необходимые нормативные акты, а ко всем руководителям обращаюсь с просьбой оперативно реализовать это решение по своей подведомственной сети, для того, чтобы работники бюджетных учреждений увидели это повышение уже в расчетных листках за октябрь", - заявил Андрей Травников.
Ранее в Новосибирской области зарплаты этой категории бюджетников повышали с 1 июля текущего года. Увеличение составило 10%.