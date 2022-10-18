atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Туристы из Новосибирска назвали новые правила досмотра на Крымском мосту

Сегодня, 10:47
Фото: Администрация Керчи
Семейная пара рассказала, какие правила досмотра ввели на Крымском мосту после теракта – им было страшно там ехать и напряжение не спадало все время.

Напомним, что 8 октября на Крымский мост проехала набитая взрывчаткой фура, которая взорвалась и тем самым обрушилось два автомобильных пролета – погибли четыре человека, в том числе и водитель грузовика, который не предположительно не знал о содержимом груза. 

Собеседница Сиб.фм сказала, что во время поездки по этому месту было жалко до слез мост – это ведь символ воссоединения Крыма с Россией. Она уточнила, что ей было напряженно ехать, потому что там может произойти все, что угодно. 

В настоящее время на въезде машины распределяют в три ряда и проводят досмотр – количество человек в салоне, номер автомобиля и серию. Также осматривают все двери, багажник, капот и при помощи зеркала под сиденьями и днищем автомобиля. 

Туристический менеджер Ирина Гончарова отметила Atas.info, что туристов в Крыму стало после произошедшего не меньше из-за того, что люди уже купили путевки и не хотели терять свои деньги. 

«Трагедия страшная – там приходится ездить многим нашим гражданам и теперь все едут по этому мосту как в последний раз. Очень страшно. Однако Крымский мост стал притягательным для туристов, которые хотят посмотреть на место взрыва – там стараются притормаживать, а некоторые умудряются даже остановиться и посмотреть подольше», - рассказала Гончарова.

Она отметила, что временно покинула Крым после теракта из-за переживания родителей, которые были очень обеспокоены ситуацией.

#Александр Кондратьев#Общество#Спецоперация#Россия#Крым#Крымский мост#Туризм#Теракт#Взрыв#Видео
Подпишитесь
Самые громкие аресты в Новосибирске в 2022 году: прокуроры, ученые, застройщики
Сегодня, 16:02
Новосибирцы пожаловались на незваные визиты «черных ритуальщиков»
Сегодня, 09:35
В чем подозревают директора АО "Кудряшовское": скандал вокруг мясокомбината
Сегодня, 15:00
"С вещами в военкомат": 57-летнему доценту пришла повестка в Новосибирске
Вчера, 15:25
Трактористы ушли на фронт: кто их заменит, рассказали в новосибирском Минсельхозе
Сегодня, 11:36
В школах Новосибирска не запретят пользоваться WhatsApp
Сегодня, 13:20