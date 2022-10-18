Туристы из Новосибирска назвали новые правила досмотра на Крымском мосту

Напомним, что 8 октября на Крымский мост проехала набитая взрывчаткой фура, которая взорвалась и тем самым обрушилось два автомобильных пролета – погибли четыре человека, в том числе и водитель грузовика, который не предположительно не знал о содержимом груза.
Собеседница Сиб.фм сказала, что во время поездки по этому месту было жалко до слез мост – это ведь символ воссоединения Крыма с Россией. Она уточнила, что ей было напряженно ехать, потому что там может произойти все, что угодно.
В настоящее время на въезде машины распределяют в три ряда и проводят досмотр – количество человек в салоне, номер автомобиля и серию. Также осматривают все двери, багажник, капот и при помощи зеркала под сиденьями и днищем автомобиля.
Туристический менеджер Ирина Гончарова отметила Atas.info, что туристов в Крыму стало после произошедшего не меньше из-за того, что люди уже купили путевки и не хотели терять свои деньги.
«Трагедия страшная – там приходится ездить многим нашим гражданам и теперь все едут по этому мосту как в последний раз. Очень страшно. Однако Крымский мост стал притягательным для туристов, которые хотят посмотреть на место взрыва – там стараются притормаживать, а некоторые умудряются даже остановиться и посмотреть подольше», - рассказала Гончарова.
Она отметила, что временно покинула Крым после теракта из-за переживания родителей, которые были очень обеспокоены ситуацией.